(Di sabato 26 febbraio 2022)– Dopo l’annuncio dei cinque live che porteranno quest’estate in Italia il leggendario chitarrista dei Genesis, e per i quali il pubblico sta mostrando grande entusiasmo, il calendario si arricchisce ora di una nuova, il 29 luglio all’Anfiteatro Romano di. I biglietti sono già in prevendita (info: www.ventidieci.it). Diventano quindi sei i concerti nel nostro paese, organizzati e prodotti da Musical Box 2.0 Promotion, Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Solo Agency Limited, e che fanno parte del tour mondiale ‘Seconds out + more’, iniziato nel 2021 in Inghilterra con enorme successo di pubblico (oltre 40.000 persone). Questi gli appuntamenti: 25 luglio Firenze (Piazza Santissima Annunziata); 26 luglio Udine (Piazza Castello); 28 luglio Porto Recanati (Arena ...

Lopinionista : Steve Hackett: si aggiunge una data a Terni - GoriRoberto1 : Il leggendario chitarrista dei Genesis Steve Hackett farà tappa a Terni, sarà accompagnato da musicisti d’eccezion… - UmbriaVivo : Il leggendario chitarrista del Genesis, Steve Hackett, a Terni il 29 luglio con “Second Out” e altro - ilio_3 : @Saretta_Gas87 “Horizons” di Steve Hackett vale come indicazione ? - UnaGirovaga : RT @pilloledirock: Il 12 febbraio 1950 nasce Steve Hackett, chitarrista dei Genesis. Hackett ha partecipato a sei album in studio dei Gen… -

Terni, 26 febbraio 2022 - Dopo l'annuncio dei cinque live che porteranno quest'estate in Italia il leggendario chitarrista dei Genesis Steve Hackett, e per i quali il pubblico sta mostrando grande ...