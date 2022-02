“SIGNORA, LE REGOLE SONO UGUALI PER TUTTI”: MONICA MAGGIONI STRIGLIATA AL BAR RAI (Di sabato 26 febbraio 2022) Tocca ad una vigilante Rai ricordare a MONICA MAGGIONI, la direttrice del Tg1, che le REGOLE SONO UGUALI per TUTTI. La ricostruzione di quanto avvenuto al bar di Saxa Rubra la riporta Dagospia con tanto di dettagli e virgolettati dello scambio di battute che ha fermato i presenti per vedere l’epilogo della vicenda. MONICA MAGGIONI, impegnatissima in questi giorni non solo dietro ma davanti le quinte come impeccabile conduttrice degli speciali del Tg1 dedicati alla guerra Russia-Ucraina, si concede come TUTTI una sosta al bar. Non da solo ma, riferisce il portale”, entra “seguita da un consistente codazzo di giornalisti del Tg1“. “Non si può entrare senza la mascherina anti Covid“, le fa notare una ragazza in fila alla cassa. “Non vede ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 26 febbraio 2022) Tocca ad una vigilante Rai ricordare a, la direttrice del Tg1, che leper. La ricostruzione di quanto avvenuto al bar di Saxa Rubra la riporta Dagospia con tanto di dettagli e virgolettati dello scambio di battute che ha fermato i presenti per vedere l’epilogo della vicenda., impegnatissima in questi giorni non solo dietro ma davanti le quinte come impeccabile conduttrice degli speciali del Tg1 dedicati alla guerra Russia-Ucraina, si concede comeuna sosta al bar. Non da solo ma, riferisce il portale”, entra “seguita da un consistente codazzo di giornalisti del Tg1“. “Non si può entrare senza la mascherina anti Covid“, le fa notare una ragazza in fila alla cassa. “Non vede ...

Advertising

bubinoblog : 'SIGNORA, LE REGOLE SONO UGUALI PER TUTTI': MONICA MAGGIONI STRIGLIATA AL BAR RAI - IvoAyrton : RT @valy_s: Per la signora @N_DeGirolamo NON si deve fare come UK, vanno messe delle REGOLE e non ci si può affidare alla responsabilità pe… - riccardosanna14 : RT @valy_s: Per la signora @N_DeGirolamo NON si deve fare come UK, vanno messe delle REGOLE e non ci si può affidare alla responsabilità pe… - melinacugliari : RT @valy_s: Per la signora @N_DeGirolamo NON si deve fare come UK, vanno messe delle REGOLE e non ci si può affidare alla responsabilità pe… - rev_emi : RT @valy_s: Per la signora @N_DeGirolamo NON si deve fare come UK, vanno messe delle REGOLE e non ci si può affidare alla responsabilità pe… -