Salernitana Bologna 0-1 LIVE | incornata di Arnautovic e rossoblù in vantaggio

(Di sabato 26 febbraio 2022) Allo stadio Arechi, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Arechi,, match valido per la 27ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1? Inizia il match tra– Primo pallone giocato dalla formazione di casa. 5? Occasione Ederson Lourenco – Tiro dal limite dell’area, del giocatore della, che termina largo alla sinistra. 7? Ammonito Ranieri – Entrata troppo decisa del difensore della. 9? Occasione De Silvestri – Cross in area dalla linea di fondo, ed il pericolo ...

Il_Bel_Gioco : Fulmine a ciel sereno il gol di #Arnautovic nel momento migliore della Salernitana che porta in vantaggio il Bologn… - _sameGod : RT @SuperSportBlitz: #SerieA – Goal Alert: Salernitana 0-1* Bologna *(Arnautovic 44‘) #SSFootball - Salernogranata : LIVE. Salernitana-Bologna 0-1: Arnautovic sigla il momentaneo vantaggio dei rossoblù - SuperSportBlitz : #SerieA – HT: Salernitana 0-1 Bologna #SSFootball - Gazzetta_it : Si va al riposo, Salernitana-Bologna 0-1 -

Il programma e i telecronisti su Dazn di, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2021/2022. All'Arechi ultima spiaggia salvezza per i campani che dopo una serie di pareggi ha bisogno ora di una vittoria ...Dopo il prezioso pareggio conquistato contro il Milan, la Salernitana va a caccia della vittoria nella sfida dell'Arechi contro il Bologna. Subito Ederson pericoloso con un tiro di poco fuori, per i r ...C'è anche Domenico De Rosa tra gli spettatori della sfida dello stadio Arechi tra Salernitana e Bologna. Il giovane imprenditore, amministratore del Gruppo SMET, è tra gli ospiti della tribuna ...