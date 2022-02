Putin | il falsario Intervista a Niall Ferguson

Leggi su formiche

(Di sabato 26 febbraio 2022) “Un”. Se Vladimirfosse uno studente al suo corso di storia a Stanford,lo boccerebbe senza appello. Il revisionismo con cui Mosca giustifica l’invasione militare e il tentativo di golpe in Ucraina “è semplicemente un falso storico”, dice a Formiche.net l’intellettuale conservatore, senior fellow della Hoover Institution. Per fermare“le sanzioni non bastano”. E il suo piano non si fermerà a Kiev, “vuole ricostruire l’impero”. Professore, cosa non abbiamo compreso fino in fondo di Vladimire dei suoi piani? Personalmente dico da inizio gennaio che ci sarebbe stata un’invasione dell’Ucraina. Ovviamente c’è stato un grave errore di calcolo da parte di Nato e Ue: credere che minacciare sanzioni avrebbe frenato i piani di. È ...