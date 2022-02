“Non è ancora morta l’Ucraina”. Le donne cantano l’inno nazionale nel rifugio antiaereo: video (Di sabato 26 febbraio 2022) Una donna apre una busta, forse con del cibo dentro. Un’altra guarda il cellulare, un’altra ancora cerca di far calmare la piccola figlia, che visibilmente stanca, piange. Tutte insieme, mentre fuori in strada imperversa la guerra, cantano l’inno ucraino nel rifugio antibombe allestito a ?erkasy, una città dell’Ucraina centrale che si affaccia sul fiume Dnepr. Il video è stato diffuso sui social venerdì sera. https://luce.lanazione.it/wp-content/uploads/2022/02/VID 20220226 180909 941.mp4 “Non è ancora morta l’Ucraina“. Questa la traduzione di Š?e ne vmerla Ukraïny, l’inno ucraino. “l’Ucraina non è ancora morta, né la sua gloria né la sua libertà”, ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 26 febbraio 2022) Una donna apre una busta, forse con del cibo dentro. Un’altra guarda il cellulare, un’altracerca di far calmare la piccola figlia, che visibilmente stanca, piange. Tutte insieme, mentre fuori in strada imperversa la guerra,ucraino nelantibombe allestito a ?erkasy, una città delcentrale che si affaccia sul fiume Dnepr. Ilè stato diffuso sui social venerdì sera. https://luce.lanazione.it/wp-content/uploads/2022/02/VID 20220226 180909 941.mp4 “Non è“. Questa la traduzione di Š?e ne vmerla Ukraïny,ucraino. “non è, né la sua gloria né la sua libertà”, ...

