Le immagini delle nuove truppe e degli elicotteri arrivati in Bielorussia al confine con l’Ucraina (Di sabato 26 febbraio 2022) Alcune immagini satellitare scattate venerdì 25 febbraio mostrano grandi schieramenti di forze di terra e circa 150 elicotteri da trasporto che transitano nel sud della Bielorussia, a circa 35 chilometri dal confine con l’Ucraina. Le immagini sono di Maxar Technologies e sono state pubblicate da Reuters. Le foto mostrano un grande dispiegamento di elicotteri nei pressi della città Bielorussia di Chojniki. Su una strada si contano fino a 90 elicotteri parcheggiati che occupano un’area lunga circa cinque miglia. Si può osservare anche un ampio dispiegamento di forze di terra con diverse centinaia di veicoli in posizione di partenza. Leggi anche: Ucraina, dopo l’appoggio di Assad, cresce l’allerta sul fronte pro Putin: chi sta ... Leggi su open.online (Di sabato 26 febbraio 2022) Alcunesatellitare scattate venerdì 25 febbraio mostrano grandi schieramenti di forze di terra e circa 150da trasporto che transitano nel sud della, a circa 35 chilometri dalcon. Lesono di Maxar Technologies e sono state pubblicate da Reuters. Le foto mostrano un grande dispiegamento dinei pressi della cittàdi Chojniki. Su una strada si contano fino a 90parcheggiati che occupano un’area lunga circa cinque miglia. Si può osservare anche un ampio dispiegamento di forze di terra con diverse centinaia di veicoli in posizione di partenza. Leggi anche: Ucraina, dopo l’appoggio di Assad, cresce l’allerta sul fronte pro Putin: chi sta ...

