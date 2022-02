Katia Ricciarelli, tristi notizie per l’ex di Pippo Baudo: questa volta non ce l’ha fatta (Di sabato 26 febbraio 2022) Alla fine Katia Ricciarelli non ce l’ha fatta ad andare avanti. La donna è stata eliminata dal GFVip dopo tante peripezie. Ciò che è avvenuto nella serata decisiva ha creato tanto scalpore, visto che la soprano non è mai riuscita a fare zero a zero. Infatti, Katia Ricciarelli è stata eliminata, per via di una serie di votazioni che hanno dato torto ai suoi atteggiamenti. Il suo arrivo e l’uscita dalla casa più spiata d’Italia sono stati un tornado, fatti di parole pesanti e atteggiamenti pieni d’astio e rancore. Gli schieramenti contro di lei erano ben delineati. Katia Ricciarelli con degli orecchini a perla (WebSource)Lei è la famosa soprano nostrana conosciuta in tutto il mondo, per il suo timbro di voce e per il forte carisma che ... Leggi su topicnews (Di sabato 26 febbraio 2022) Alla finenon cead andare avanti. La donna è stata eliminata dal GFVip dopo tante peripezie. Ciò che è avvenuto nella serata decisiva ha creato tanto scalpore, visto che la soprano non è mai riuscita a fare zero a zero. Infatti,è stata eliminata, per via di una serie di votazioni che hanno dato torto ai suoi atteggiamenti. Il suo arrivo e l’uscita dalla casa più spiata d’Italia sono stati un tornado, fatti di parole pesanti e atteggiamenti pieni d’astio e rancore. Gli schieramenti contro di lei erano ben delineati.con degli orecchini a perla (WebSource)Lei è la famosa soprano nostrana conosciuta in tutto il mondo, per il suo timbro di voce e per il forte carisma che ...

