Guerra Ucraina, Zelensky: “Scettico sui negoziati, ma proviamo”. Esplosioni a Kiev: “Siamo circondati”, file per la distribuzione delle armi. Di Maio: “Impossibile evacuare gli italiani”. Onu convoca assemblea d’emergenza (Di domenica 27 febbraio 2022) Nella capitale suonano le sirene, scarseggiano cibo e medicinali. G7: non riconosceremo acquisizioni militari. Von der Leyen: “Vogliamo l'Ucraina nell'Unione europea”. Si stimano 7 milioni di sfollati e 4 di rifugiati. Putin dispone l'allerta nucleare Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 27 febbraio 2022) Nella capitale suonano le sirene, scarseggiano cibo e medicinali. G7: non riconosceremo acquisizioni militari. Von der Leyen: “Vogliamo l'nell'Unione europea”. Si stimano 7 milioni di sfollati e 4 di rifugiati. Putin dispone l'allerta nucleare

