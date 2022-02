Guerra Ucraina-Russia, esplosioni e combattimenti a Kiev (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, esplosioni e spari sono stati uditi nelle ultime ore a Kiev. Secondo un post Facebook delle forze armate, che parla di “combattimenti attivi”, “pesanti scontri” sono avvenuti nella zona di Vasylkiv. Anche il governo ha confermato gli scontri e ha esortato i residenti a rimanere nei rifugi e a non avvicinarsi a finestre o balconi. Secondo ‘The Kiev Independent’, ci sarebbero state circa 50 esplosioni e spari di mitragliatrici nei pressi dello zoo e nella zona di Beresteiska. Missili sarebbero inoltre stati lanciati contro il territorio ucraino a partire dal Mar Nero. A riferirne è la Bbc, che riporta anche segnalazioni di attacchi aerei in diverse aree, in un’apparente escalation di violenza. Oltre 3500 soldati ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) –e spari sono stati uditi nelle ultime ore a. Secondo un post Facebook delle forze armate, che parla di “attivi”, “pesanti scontri” sono avvenuti nella zona di Vasylkiv. Anche il governo ha confermato gli scontri e ha esortato i residenti a rimanere nei rifugi e a non avvicinarsi a finestre o balconi. Secondo ‘TheIndependent’, ci sarebbero state circa 50e spari di mitragliatrici nei pressi dello zoo e nella zona di Beresteiska. Missili sarebbero inoltre stati lanciati contro il territorio ucraino a partire dal Mar Nero. A riferirne è la Bbc, che riporta anche segnalazioni di attacchi aerei in diverse aree, in un’apparente escalation di violenza. Oltre 3500 soldati ...

