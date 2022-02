Conferenza stampa Spalletti: «Bagarre scudetto, dipende tutto da noi» (Di sabato 26 febbraio 2022) Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match con la Lazio: le dichiarazioni Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio. Le sue dichiarazioni riportate da TMW. scudetto E CHAMPIONS – «Ci vedo una bella Bagarre, può diventare una giostra bella e crudele per uomini forti. Ci sono molte squadre che possono rientrare in zona Champions, ci sono possibilità di apertura alla vittoria del campionato a diverse squadre. Conosco i miei calciatori, so che hanno riconosciuto questo momento. Da qui in avanti deve essere una corsa a perdifiato». PIU CORAGGIO PER LO scudetto – «La soluzione siamo sempre noi, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Luciano, tecnico del Napoli, ha parlato inalla vigilia del match con la Lazio: le dichiarazioni Luciano, tecnico del Napoli, ha parlato inalla vigilia della sfida contro la Lazio. Le sue dichiarazioni riportate da TMW.E CHAMPIONS – «Ci vedo una bella, può diventare una giostra bella e crudele per uomini forti. Ci sono molte squadre che possono rientrare in zona Champions, ci sono possibilità di apertura alla vittoria del campionato a diverse squadre. Conosco i miei calciatori, so che hanno riconosciuto questo momento. Da qui in avanti deve essere una corsa a perdifiato». PIU CORAGGIO PER LO– «La soluzione siamo sempre noi, ...

