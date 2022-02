Ultime Notizie Roma del 25-02-2022 ore 15:10 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 25 febbraio al microfono Giuliano Ferrigno secondo giorno di combattimenti in Ucraina invaso dalle forze militari russi e dopo l’inizio della guerra il presidente zielinsky torna a chiedere al presidente russo Putin e diniego voglio fare appello ancora una volta il presidente della Federazione Russa ha detto tedeschi perché ci sia dal tavolo del negoziato e fermi la morte delle persone Dal canto suo la Russia è pronta a negoziare i secchi e depone le armi il ministro degli Esteri Russo serghei lavrov mostra intanto rispondere alle nuove soluzioni economiche introdotte dagli Stati Uniti dall’Unione Europea risposta l’intervento militare contro l’Ucraina anticipato il portavoce del Cremlino Opes precisando solo che l’intensità delle contromisure Dipenderà dall’analisi che verrà fatta delle sanzioni ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 25 febbraio al microfono Giuliano Ferrigno secondo giorno di combattimenti in Ucraina invaso dalle forze militari russi e dopo l’inizio della guerra il presidente zielinsky torna a chiedere al presidente russo Putin e diniego voglio fare appello ancora una volta il presidente della Federazione Russa ha detto tedeschi perché ci sia dal tavolo del negoziato e fermi la morte delle persone Dal canto suo la Russia è pronta a negoziare i secchi e depone le armi il ministro degli Esteri Russo serghei lavrov mostra intanto rispondere alle nuove soluzioni economiche introdotte dagli Stati Uniti dall’Unione Europea risposta l’intervento militare contro l’Ucraina anticipato il portavoce del Cremlino Opes precisando solo che l’intensità delle contromisure Dipenderà dall’analisi che verrà fatta delle sanzioni ...

