Ultime Notizie Roma del 25-02-2022 ore 09:10 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale venerdì 25 febbraio Buongiorno da visitare Kiev è stata colpita strani da missili russi lantieri avrebbe abbattuto un velivolo sulla capitale dell'Ucraina forze nemiche di sabotaggio sono entrata chiave Ma io resto qui affermato il presidente zielinsky Aggiungendo che finora 137 militari ucraini Sono stati uccisi e 316 rimasti feriti lo staff della centrale di Chernobyl sarebbe stato sequestrato dalle truppe russe Oggi pomeriggio riunione straordinaria del consiglio Affari Esteri europeo per il via libera il pacchetto di sanzioni che impongono massiccia è Severa e conseguenze per la Russia dal settore finanziario l'energia dei trasporti Electro non dovrebbero esserci misure sul gas colpiremo il 70% del mercato finanziario Russo dice vanderline utile lasciare aperta la strada del dialogo con Putin secondo Macron biden e parteciperò già un ...

