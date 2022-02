Ucraina: Zelensky, 'sarà una notte molto difficile ma arriverà l'alba' (Di sabato 26 febbraio 2022) Kiev, 25 feb. (Adnkronos) - ''Questa sarà la notte più difficile. Il nemico andrà dappertutto. Dobbiamo resistere. La notte sarà molto dura, ma arriverà l'alba". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso alla nazione. ''Questa notte sarà più dura del giorno. Molte città del nostro stato sono sotto attacco: Chernihiv, Sumy, Kharkiv, i nostri ragazzi e ragazze nel Donbass, le città del sud'', ha detto Zelensky rivolgendo ''un'attenzione particolare a Kiev''. I russi ''attaccheranno Kiev'' e ''il nemico userà tutta la sua potenza su tutti i fronti per rompere la nostra difesa", ha proseguito, sottolineando però che ''non possiamo perdere la capitale". ''Il nostro ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Kiev, 25 feb. (Adnkronos) - ''Questalapiù. Il nemico andrà dappertutto. Dobbiamo resistere. Ladura, mal'". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrin un discorso alla nazione. ''Questapiù dura del giorno. Molte città del nostro stato sono sotto attacco: Chernihiv, Sumy, Kharkiv, i nostri ragazzi e ragazze nel Donbass, le città del sud'', ha dettorivolgendo ''un'attenzione particolare a Kiev''. I russi ''attaccheranno Kiev'' e ''il nemico userà tutta la sua potenza su tutti i fronti per rompere la nostra difesa", ha proseguito, sottolineando però che ''non possiamo perdere la capitale". ''Il nostro ...

