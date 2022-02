Ucraina | tank schiaccia auto | guidatore salvo – Video

(Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Unun’nell’area di Kiev. Al volante un pensionato ucraino che miracolosamente rimane illeso. L’uomo, come documentano ipubblicati sui social, viene estratto dai rottami dell’, ridotta ad una massa informe di lamiere. L'articolo proviene da Italia Sera.

'La pazienza russa è finita'. Così Dmitrij Suslov, che lavora a un thinkvicino al Cremlino, giustifica l'invasione di giovedì 24 febbraio dell'. 'Putin ha concluso che l'Occidente, per cecità o per scelta, ha sistematicamente ignorato le sue preoccupazioni e ...Ore 15.28:ucraini a Kievdell'esercito ucraino stanno facendo il loro ingresso a Kiev ... La sua cola? Aver lanciato una petizione contro la guerra inche ha raccolto 200 firme. Ore ...«L'Ucraina si aspetta un attacco dei tank russi a Kiev oggi, che potrebbe essere il giorno più difficile della guerra»: lo ha detto un consigliere del ministro dell'Interno citato dai media ucraini.(Adnkronos) – Un tank schiaccia un’auto nell’area di Kiev. Al volante un pensionato ucraino che miracolosamente rimane illeso. L’uomo, come documentano i video pubblicati sui social, viene estratto ...