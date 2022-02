Ucraina | neonati portati in un rifugio antiaereo dalle infermiere | il video dall’ospedale di Dnipro

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Decine di, a, in, sono statiin unnei sotterranei dell’ospedale per evitare i bombardamenti da parte dell’esercito russo. Lehanno allestito una sorta di terapia intensiva d’emergenza.Twitter/@adanahakkindaa L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ottimo tempismo: nel frattempo, in terramolti"non ancora consegnati ai compratori" rischiano di rimanere apolidi nel mezzo di un conflitto, dimostrando l'assurdità e la pericolosità ...A Dnipro,sono stati nascosti in un rifugio antiaereo a un piano sotterraneo dell'ospedale dove erano in terapia. Nella stanza con ici sono le infermiere: è stata preparata una terapia intensiva ...Ottimo tempismo: nel frattempo, in terra ucraina molti neonati "non ancora consegnati ai compratori" rischiano di rimanere apolidi nel mezzo di un conflitto, dimostrando l'assurdità e la pericolosità ...Una recente conversione al cristianesimo ha portato una famiglia americana a volare in Ucraina mentre veniva dato l'ordine di evacuare.