Ucraina | Eurovision | Russia esclusa da Contest 2022**

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Ginevra, 25 feb. (Adnkronos) - Nessun cantante russo potrà partecipare all'edizione di quest'anno dell'Song, che prevede la finale a Torino. Lo hanno deciso gli organizzatori dell'Ebu, European Broadcasting Union, ovvero i servizi pubblici europei. In una nota si legge che la decisione è stata presa per il timore che, alla luce della crisi senza precedenti in Ucraina, l'inclusione di una voce russa neldi quest'anno porterebbe screditare la competizione stessa.

Advertising

marcoluci1 : RT @repubblica: Crisi Ucraina, la Russia bandita da Eurovision 2022 - TSMMama : #Ucraina, #Eurovision mette al bando #Russia da edizione 2022 -------------- Eurovision ha messo al bando la Russia… - repubblica : Crisi Ucraina, la Russia bandita da Eurovision 2022 - Spettakolo_mag : L'EBU ha comunicato che a causa della crisi in Ucraina, nessun delegato della Russia potrà essere sul palco dell'… - SimoneGeti : #Eurovision ha messo al bando la Russia dall'edizione del concorso canoro di quest'anno a causa dell'invasione dell… -

Ultime Notizie dalla rete : **Ucraina Eurovision

Il Sannio Quotidiano

Il caso Russia -ed: gli aggiornamenti e i nostri ultimi approfondimenti sulla questione sono raggruppati qui .Russia all'2022: altre reazioni Dopo l'appello di ieri all'EBU da parte di Suspilne , l'emittente nazionale, e la conseguente risposta dell'European Broadcasting Union che non cita ...Eurovision Song Contest 2022, esclusi gli artisti russi: non saranno ammessi alla manifestazione canora che quest'anno si tiene in Italia ...Ermal ha anche aggiunto: “Quello che sta accadendo in Ucraina mi ha tolto le parole ... Francesco Gabbani ha ricordato la sua esibizione a Kiev per l'Eurovision Song Contest. Era il 2017 e l'artista ...