Ucraina, esplosioni e spari a Kiev. Zelensky: "stanotte attaccheranno, si decide il nostro destino". La Russia blocca la risoluzione del Consiglio Onu contro l'aggressione (Di sabato 26 febbraio 2022) Dopo alcune ore di relativa calma, all’alba la Russia ha ripreso gli attacchi aerei verso l’Ucraina . Alle 4 del mattino ora locale, le cinque in Italia, i missili hanno cominciato a cadere: Kiev,... Leggi su feedpress.me (Di sabato 26 febbraio 2022) Dopo alcune ore di relativa calma, all’alba laha ripreso gli attacchi aerei verso l’. Alle 4 del mattino ora locale, le cinque in Italia, i missili hanno cominciato a cadere:,...

Advertising

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Una residente di Kiev: 'Esplosioni ovunque, gente con le valigie cerca i bunker'. La ragazza: 'Aspetto i… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Cinque esplosioni si sono verificate intorno alle 20 (ora italiana), vicino alla centrale elettrica CHP-6… - simosimotw : Ucraina: si combatte vicino Kiev, spari e oltre 50 esplosioni. L'esercito: stiamo fermando l'orda russa - alexisi78 : @AzzurraBarbuto I problemi ce li hai tu, non e' colpa mia se non ti sei accorta che, fin l' altro ieri, le uniche e… -