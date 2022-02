Questione Russia-Ucraina e i riflessi in Italia: «Parificare attacchi hacker ad attacchi terroristici» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Non si può sottovalutare la forma ibrida che sta assumendo il conflitto tra Russia e Ucraina. Per questo motivo, dunque, si sta cercando di mettere mano anche all’ordinamento e al corpus di leggi che disciplinano le questioni relative a possibili attacchi hacker. Il fatto che sia in corso – di fatto – una cyber war tra Russia e Ucraina (con i primi che hanno colpito nei giorni scorsi e con il Paese del presidente Zelensky che sta cercando di reclutare hacker per rispondere agli attacchi) sta spingendo anche gli stati occidentali in uno stato di preoccupazione notevole, che ha avuto un suo riflesso – ad esempio in Italia – con la comunicazione dell’Agenzia nazionale per la cybersicurezza alle aziende ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Non si può sottovalutare la forma ibrida che sta assumendo il conflitto tra. Per questo motivo, dunque, si sta cercando di mettere mano anche all’ordinamento e al corpus di leggi che disciplinano le questioni relative a possibili. Il fatto che sia in corso – di fatto – una cyber war tra(con i primi che hanno colpito nei giorni scorsi e con il Paese del presidente Zelensky che sta cercando di reclutareper rispondere agli) sta spingendo anche gli stati occidentali in uno stato di preoccupazione notevole, che ha avuto un suo riflesso – ad esempio in– con la comunicazione dell’Agenzia nazionale per la cybersicurezza alle aziende ...

Advertising

FranAltomare : Il segreto per non fare figuracce su un argomento che non si conosce è non parlare. Credo sia il caso di applicare… - fanpage : 'L’invasione della #Russia in #Ucraina è l’alba di un mondo nuovo, dominato dal multilateralismo e da nuove potenze… - geekeconomist : RT @straneuropa: La Cina 'si oppone a qualsiasi sanzione illegale che leda i diritti e gli interessi legittimi della Russia'. Lo ha afferma… - AnnalisaAntas : RT @LucaScotti8: @fabiochiusi Ci stavano altri modi per risolvere la controversia? Forse sì. Le preoccupazioni sulla sicurezza della Russia… - AnnalisaAntas : RT @LucaScotti8: @fabiochiusi Sono 30 anni che la Russia pone una questione di sicurezza relativamente all'Ucraina, Putin lo ha fatto da qu… -