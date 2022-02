Quanto inquina la moda? (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'ospite detta settima puntata di Modestamente, il podcast dedicato alle grandi domande della moda di Vanity Fair, curato da Federico Rocca è la stilista ed esperta di sostenibilità Marina Spadafora. A lei chiediamo Quanto e come inquini l'industria della moda. Ma anche in che modo potrebbe farlo (almeno un po') meno Leggi su vanityfair (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'ospite detta settima puntata di Modestamente, il podcast dedicato alle grandi domande delladi Vanity Fair, curato da Federico Rocca è la stilista ed esperta di sostenibilità Marina Spadafora. A lei chiediamoe come inquini l'industria della. Ma anche in che modo potrebbe farlo (almeno un po') meno

