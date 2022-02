Perché la guerra in Ucraina non ha gettato le Borse nel panico (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’attacco militare della Russia nei confronti dell’Ucraina ha senz’altro generato incertezza sui mercati finanziari globali, Perché rappresenta lo scenario peggiore che potesse verificarsi, ma non ha scatenato il panico. Anzi, ieri sera Wall Street ha chiuso in positivo con il Nasdaq che ha persino guadagnato oltre il 3 per cento e stamattina i listini europei sono tutti in ripresa – con Piazza Affari che a metà mattina guadagna oltre l’1 per cento - in attesa della riunione dell’Eurogruppo a cui parteciperà anche la presidente della Bce Christine Lagarde. Come mai tanto sangue freddo? La ragione potrebbe essere che le sanzioni messe per ora sul piatto da Unione europea e Stati Uniti, benché taglino fuori dai mercati una buona parte delle banche russe, non sono così severe da compromettere l’andamento dell’economia globale. Dai ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’attacco militare della Russia nei confronti dell’ha senz’altro generato incertezza sui mercati finanziari globali,rappresenta lo scenario peggiore che potesse verificarsi, ma non ha scatenato il. Anzi, ieri sera Wall Street ha chiuso in positivo con il Nasdaq che ha persino guadagnato oltre il 3 per cento e stamattina i listini europei sono tutti in ripresa – con Piazza Affari che a metà mattina guadagna oltre l’1 per cento - in attesa della riunione dell’Eurogruppo a cui parteciperà anche la presidente della Bce Christine Lagarde. Come mai tanto sangue freddo? La ragione potrebbe essere che le sanzioni messe per ora sul piatto da Unione europea e Stati Uniti, benché taglino fuori dai mercati una buona parte delle banche russe, non sono così severe da compromettere l’andamento dell’economia globale. Dai ...

