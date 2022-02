Per il Napoli comincia il cammino più difficile, ma anche quello che potrebbe portarlo a gioire di più (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo la cocente eliminazione subita contro il Barcellona, per il Napoli è tempo di voltare immediatamente pagina. Ora si ha (forse) quello che si voleva di più, ossia un’unica competizione su cui concentrarsi. Certo, per “sbarazzarsi” delle altre ci sarebbero modi diversi dai cinque gol presi dalla Fiorentina o dai quattro di ieri sera. Rimangono dodici partite al Napoli per chiudere al meglio la stagione. Dopo due anni di assenza, ritrovare un posto in Champions League sarebbe già un’ottima base di partenza, sia per i calciatori che, soprattutto, per le casse del club. FOTO: Getty – De Laurentiis Napoli È indubbio, però, che in stagioni come questa sia impossibile non alzare un po’ gli occhi, non dare uno sguardo lassù dove, con un’eventuale vittoria dell’Inter a Bologna, la vetta disterebbe appena tre ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo la cocente eliminazione subita contro il Barcellona, per ilè tempo di voltare immediatamente pagina. Ora si ha (forse)che si voleva di più, ossia un’unica competizione su cui concentrarsi. Certo, per “sbarazzarsi” delle altre ci sarebbero modi diversi dai cinque gol presi dalla Fiorentina o dai quattro di ieri sera. Rimangono dodici partite alper chiudere al meglio la stagione. Dopo due anni di assenza, ritrovare un posto in Champions League sarebbe già un’ottima base di partenza, sia per i calciatori che, soprattutto, per le casse del club. FOTO: Getty – De LaurentiisÈ indubbio, però, che in stagioni come questa sia impossibile non alzare un po’ gli occhi, non dare uno sguardo lassù dove, con un’eventuale vittoria dell’Inter a Bologna, la vetta disterebbe appena tre ...

