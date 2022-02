Pensioni, arriva il ritocco "a sorpresa": come controllare se ti spettano più soldi ogni mese (Di venerdì 25 febbraio 2022) La notizia, di per sé piccola, ha fatto il giro della stampa locale e non solo. Un pensionato di Sassuolo, in provincia di Modena, si è visto riconoscere 400 euro lordi in più al mese sulla pensione. Non tutti potrebbero... Leggi su europa.today (Di venerdì 25 febbraio 2022) La notizia, di per sé piccola, ha fatto il giro della stampa locale e non solo. Un pensionato di Sassuolo, in provincia di Modena, si è visto riconoscere 400 euro lordi in più alsulla pensione. Non tutti potrebbero...

Advertising

telodogratis : Pensioni, arriva il ritocco “a sorpresa”: come controllare se ti spettano più soldi ogni mese - romatoday : Pensioni, arriva il ritocco: come controllare se ti spettano più soldi ogni mese - PalermoToday : Pensioni, arriva il ritocco: come controllare se ti spettano più soldi ogni mese - leonemaschio : Le pensioni di questi baldi giovani alla faccia di chi prende 500€ al mese peggio ancora un disabile che non Arriva… - TrendOnline : Arriva la #naspi per febbraio! Leggi l'articolo per scoprire come controllare che sia stato effettuato il pagamento… -