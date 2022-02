OpRussia | Anonymous dichiara guerra a Putin nel cyberspazio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : #OpRussia Anonymous

Con uno scarno tweet gli attivisti che vestono la maschera del rivoluzionario Guy Fawkes hanno annunciato che "Il collettivoè ufficialmente in cyber guerra con il governo russo" e ...mette la Russia nel mirino I primi attacchi sono già stati sferrati. Giù per diverse ore ... Ad accompagnare le azioni sono hashtag come #e #StandwithUkraine , rimbalzati da migliaia ...#Anonymous #Ukraine — Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022. La presa dei siti russi Il collettivo Anonymous è riuscito, inoltre, ad attaccare alcuni siti web russi, tra cui il canale di RT News, ...Il nuovo malware, soprannominato “HermeticWiper” dalla comunità della sicurezza informatica, è progettato per cancellare i dispositivi Windows infetti. Il nome fa riferimento a un certificato digitale ...