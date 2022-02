Meta ai test di un tool utilissimo: un traduttore vocale universale basato su AI (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tra i progetti per il Metaverso, la società Meta del gruppo Facebook, Instagram, WhatsApp ed Oculus annuncia il traduttore simultaneo universale: basato sull’intelligenza artificiale, il progetto di ricerca punta a lanciare in tempi relativamente brevi un sistema di comunicazione che consenta a chiunque nel mondo di conversare in tutte le lingue ancora presenti ed utilizzate sul pianeta. Meta annuncia il nuovo progetto di traduttore universale (immagina tratta dal sito ufficiale di Meta AI) – ComputerMagazine.it“La capacità di comunicare con chiunque in qualsiasi linguaggio è un superpotere che le persone sognano da sempre. E l’intelligenza artificiale ci consentirà di farlo già nel corso della nostra vita”. Parola ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tra i progetti per ilverso, la societàdel gruppo Facebook, Instagram, WhatsApp ed Oculus annuncia ilsimultaneosull’intelligenza artificiale, il progetto di ricerca punta a lanciare in tempi relativamente brevi un sistema di comunicazione che consenta a chiunque nel mondo di conversare in tutte le lingue ancora presenti ed utilizzate sul pianeta.annuncia il nuovo progetto di(immagina tratta dal sito ufficiale diAI) – ComputerMagazine.it“La capacità di comunicare con chiunque in qualsiasi linguaggio è un superpotere che le persone sognano da sempre. E l’intelligenza artificiale ci consentirà di farlo già nel corso della nostra vita”. Parola ...

Advertising

L14MCVRLY : ieri test di educazione fisica dove metà domande erano sulle droghe e l’altra metà su un film visto in classe - FTraiettoria : F1, test Barcellona: a metà del Day 2 Ricciardo tiene dietro Sainz, si ferma la RB18 di Perez Scritto da Stefano N… - Ruda97_Official : Daniel Ricciardo è in testa al monitor dei tempi a metà giornata: 1) Ricciardo - 1:20.355 2) Sainz - 1:20.546 3) G… - OctavianZaki : @Pantalaimon83 Sono test inutili, persino il mio capo l'ha riconosciuto. Li stiamo portando avanti solo per via di… - ansacalciosport : F1, test Barcellona: Leclerc il più veloce a metà giornata. Ferrari precede la McLaren di Norris e la Mercedes di R… -