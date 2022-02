LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: lotta tra il gruppo ed i sei fuggitivi (Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.15 8 all’arrivo, non c’è il cambio di passo del plotone. 13.14 Sarà una sfida in ogni caso emozionante, il gruppo arriverà vicinissimo ai fuggitivi sul finale. 13.13 Durissimo l’inseguimento del gruppo, ancora 1’20” di ritardo a 10 chilometri dal traguardo. 13.11 Si fa difficile per il gruppo perché nessuno si assume la responsabilità di andare a tirare. 13.10 Davanti ha perso contatto Johnatan Cañaveral (Bardiani-CSF-Faizanè). Sono rimasti in cinque: Strakhov (Gazprom – Rusvelo), Kochetkov (Gazprom – Rusvelo), Vacek (Gazprom – Rusvelo), Tonelli (Bardiani-Csf-Faizanè), Lapeira (Ag2r Citroën Team). 13.09 I sei fuggitivi della prima ora possono gestire ancora 1’15” di margine. 13.08 Si alza la velocità, 15 chilometri alla ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.15 8 all’arrivo, non c’è il cambio di passo del plotone. 13.14 Sarà una sfida in ogni caso emozionante, ilarriverà vicinissimo aisul finale. 13.13 Durissimo l’inseguimento del, ancora 1’20” di ritardo a 10 chilometri dal traguardo. 13.11 Si fa difficile per ilperché nessuno si assume la responsabilità di andare a tirare. 13.10 Davanti ha perso contatto Johnatan Cañaveral (Bardiani-CSF-Faizanè). Sono rimasti in cinque: Strakhov (Gazprom – Rusvelo), Kochetkov (Gazprom – Rusvelo), Vacek (Gazprom – Rusvelo), Tonelli (Bardiani-Csf-Faizanè), Lapeira (Ag2r Citroën Team). 13.09 I seidella prima ora possono gestire ancora 1’15” di margine. 13.08 Si alza la velocità, 15 chilometri alla ...

zazoomblog : LIVE UAE Tour 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Alessandro Tonelli tra i sei fuggitivi! Gruppo vicino volata in vista… - zazoomblog : LIVE UAE Tour 2022 tappa di oggi in DIRETTA: volata perfetta per Philipsen che centra la seconda vittoria! - #tappa… - zazoomblog : LIVE UAE Tour 2022 tappa di oggi in DIRETTA: ritmo basso il gruppo lentamente si avvicina al finale - #tappa… - zazoomblog : LIVE UAE Tour 2022 tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a 60 km dal traguardo. Il vento torna a farsi sentire… - zazoomblog : LIVE UAE Tour 2022 tappa di oggi in DIRETTA: si insegue il leader Pogacar. Aggiornamenti dalle 10:00! - #tappa… -