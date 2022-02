Lecce: con una scusa adescava gli uomini in auto e li derubava. Ecco come faceva scattare la trappola (Di venerdì 25 febbraio 2022) Con la scusa di un passaggio in automobile, riusciva ad adescare uomini e a derubarli. Gli agenti di Galatina hanno arrestato una donna di 47 anni, di Lecce. Era già stata denunciata per altri quattro episodi analoghi. Lecce, la “trappola” della donna Il 10 gennaio scorso, negli uffici del Commissariato, un 55enne ha denunciato il furto del proprio telefono cellulare. L’uomo ha raccontato di essere stato avvicinato nella serata precedente da una donna, nella piazza San Pietro e Paolo. Zoppicando, aveva chiesto di essere accompagnata in una pizzeria del centro. Salita a bordo del veicolo della vittima, la donna si sarebbe offerta per un rapporto sessuale. Dopo un netto rifiuto, l’uomo l’aveva fatta scendere dall’auto. LEGGI ANCHE Lite tra richiedenti asilo finisce ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Con ladi un passaggio inmobile, riusciva ad adescaree a derubarli. Gli agenti di Galatina hanno arrestato una donna di 47 anni, di. Era già stata denunciata per altri quattro episodi analoghi., la “” della donna Il 10 gennaio scorso, negli uffici del Commissariato, un 55enne ha denunciato il furto del proprio telefono cellulare. L’uomo ha raccontato di essere stato avvicinato nella serata precedente da una donna, nella piazza San Pietro e Paolo. Zoppicando, aveva chiesto di essere accompagnata in una pizzeria del centro. Salita a bordo del veicolo della vittima, la donna si sarebbe offerta per un rapporto sessuale. Dopo un netto rifiuto, l’uomo l’aveva fatta scendere dall’. LEGGI ANCHE Lite tra richiedenti asilo finisce ...

