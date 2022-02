Advertising

InterGodReturn : RT @marifcinter: #Inzaghi: 'Abbiamo provato anche a giocare meno oggi perché il campo non era nelle migliori condizioni. Abbiamo provato a… - CalcioPillole : Le dichiarazioni del tecnico dei nerazzurri Simone #Inzaghi al termine di #GenoaInter - OdeonZ__ : Inzaghi: 'È un momento un po' così... Lautaro? Gli serviva riposare' - Daniele20052013 : Inzaghi: «Inter, momento difficile. Dobbiamo fare di più» - jodelpapato : @AmalaTV_ Inzaghi è un allenatore provinciale. Lo si è visto nel momento in cui le cose si sono complicate. Ha mess… -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi momento

Lo 0 - 0 del Ferraris non fa piacere a Simone, con i tanti errori tecnici dell'Inter che ... È unin cui non riusciamo a segnare. Non dobbiamo abbatterci, serve tornare alla vittoria". ...: "In questova così" " L'avversario non era semplice, siamo entrati in area di rigore 37 volte e abbiamo fatto 20 tiri centrando anche una traversa. In questova così, ...È mancato l’episodio”. Inzaghi individua subito il problema. La sua Inter non vince da quattro partite, anche con il Genoa fa 1-1. E come successo nelle precedenti gare le occasioni mancate sono diver ..."Nella ripresa, per quanto creato avremmo meritato chiaramente il gol: adesso l'episodio non ci viene a favore, dobbiamo fare di più".