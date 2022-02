Il Gruppo VW si prepara a quotare Porsche in Borsa (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Gruppo VW è al lavoro per la quotazione di Porsche in Borsa. I consigli di amministrazione di entrambe le società sono d’accordo nel portare avanti il progetto. Ad ogni modo, come si apprende da Volkswagen, la decisione finale dipenderà da “diversi parametri e condizioni generali del mercato”. L’azienda tedesca ritiene comunque che si tratti Leggi su periodicodaily (Di venerdì 25 febbraio 2022) IlVW è al lavoro per la quotazione diin. I consigli di amministrazione di entrambe le società sono d’accordo nel portare avanti il progetto. Ad ogni modo, come si apprende da Volkswagen, la decisione finale dipenderà da “diversi parametri e condizioni generali del mercato”. L’azienda tedesca ritiene comunque che si tratti

Advertising

ED_LaSpezia : RT @EURACTIVItalia: L'#Ue si prepara ad accogliere l'ondata di #profughi in fuga dall'#Ucraina. I Paesi dell'Europa centro-orientale, solit… - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: L'#Ue si prepara ad accogliere l'ondata di #profughi in fuga dall'#Ucraina. I Paesi dell'Europa centro-orientale, solit… - Ugualiallapart1 : RT @EURACTIVItalia: L'#Ue si prepara ad accogliere l'ondata di #profughi in fuga dall'#Ucraina. I Paesi dell'Europa centro-orientale, solit… - EURACTIVItalia : L'#Ue si prepara ad accogliere l'ondata di #profughi in fuga dall'#Ucraina. I Paesi dell'Europa centro-orientale, s… - lavocedialba : Alba, il Gruppo Mollo prepara un nuovo ampliamento e rilancia la sfida nel settore noleggio -