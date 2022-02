Guerra in Ucraina, l’Italia farà la sua parte. Pronti 3.400 militari. Draghi: “La nostra priorità è rafforzare la sicurezza del nostro continente” (Di venerdì 25 febbraio 2022) “L’Ucraina conta finora 137 soldati uccisi e 316 feriti dall’inizio dell’attacco e parla di 800 uomini persi dalle forze russe, che invece non hanno ancora fornito dati sulle vittime dell’invasione”. È quanto ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso dell’informativa sulla Guerra in Ucraina, alla Camera (qui il video – qui il testo dell’intervento). “L’offensiva ha già colpito in modo tragico la popolazione Ucraina: il ministero dell’Interno ucraino registra vittime civili” ha aggiunto il presidente del Consiglio nel corso della sua informativa alle Camera sulla Guerra in Ucraina. “Le immagini a cui assistiamo, di cittadini inermi costretti a nascondersi nei bunker e nelle metropolitane, sono terribili e ci riportano ai giorni più bui della storia ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 25 febbraio 2022) “L’conta finora 137 soldati uccisi e 316 feriti dall’inizio dell’attacco e parla di 800 uomini persi dalle forze russe, che invece non hanno ancora fornito dati sulle vittime dell’invasione”. È quanto ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel corso dell’informativa sullain, alla Camera (qui il video – qui il testo dell’intervento). “L’offensiva ha già colpito in modo tragico la popolazione: il ministero dell’Interno ucraino registra vittime civili” ha aggiunto il presidente del Consiglio nel corso della sua informativa alle Camera sullain. “Le immagini a cui assistiamo, di cittadini inermi costretti a nascondersi nei bunker e nelle metropolitane, sono terribili e ci riportano ai giorni più bui della storia ...

Advertising

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - martinacarletti : RT @Leon4rd__: Quelli che ci hanno dato le notizie sulla pandemia per due anni, sono gli stessi che ci stanno raccontando la guerra in Ucra… - cavicchioli : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | La finale di Champions League in programma a San Pietroburgo il 28 maggio è stata spostata a Parigi allo Stade… -