Eventi a Napoli 26-27 febbraio: Carnevale ad Edenlandia e Città della Scienza (Di venerdì 25 febbraio 2022) Eventi di sabato 26 e domenica 27 febbraio a Napoli: spiccano gli appuntamenti dedicati al Carnevale. Torna Chocoland al Vomero. Il fine settimana di sabato 26 e domenica 27 febbraio sarà pieno di Eventi a Napoli (ovviamente con il rispetto di tutte le misure di prevenzione contro il Covid 19). Ecco quali sono i principali Leggi su 2anews (Di venerdì 25 febbraio 2022)di sabato 26 e domenica 27: spiccano gli appuntamenti dedicati al. Torna Chocoland al Vomero. Il fine settimana di sabato 26 e domenica 27sarà pieno di(ovviamente con il rispetto di tutte le misure di prevenzione contro il Covid 19). Ecco quali sono i principali

Advertising

bruerne : RT @Napolikeit: Carnevale al Museo di Capodimonte a Napoli con eventi per bambini e visite guidate #napoli #Eventi_gratuiti #museo_di_capod… - LaTorre1905 : Città della Scienza e Hubitat firmano la convenzione 'Campagna Digitale' per ulteriori info clicca qui… - nando_finizio : RT @Napolikeit: Carnevale al Museo di Capodimonte a Napoli con eventi per bambini e visite guidate #napoli #Eventi_gratuiti #museo_di_capod… - MegaleHellas : Mercoledì del MArTA. Il 23 febbraio la moneta nel Regno di Napoli - alisimona : RT @Napolikeit: Carnevale Sociale a Napoli: eventi e cortei in tanti quartieri per celebrare la Natura #napoli #Eventi_gratuiti #Eventi_per… -