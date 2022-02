Decreto Milleproroghe 2022: perché si chiama così e cosa prevede il testo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Decreto Milleproroghe 2022: anche quest’anno si è fatto ricorso allo strumento, venne utilizzato la prima volta quasi vent’anni fa. Bonus Psicologo, tetto ai pagamenti in contanti, rinvio di alcune scadenze fiscali alcune delle misure più importanti comparse nel testo del provvedimento. Decreto Milleproroghe: perché si chiama così? Il primo Decreto Milleproroghe fu approvato nel 2005, all’epoca del secondo Governo Berlusconi. Lo strumento venne utilizzato per rinviare l’entrata in vigore di alcune norme, per allungare la validità di altre e rinviare varie scadenze fino alla fine dell’anno. Da quel momento in poi praticamente tutti gli esecutivi che si sono avvicendati col passare del ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 25 febbraio 2022): anche quest’anno si è fatto ricorso allo strumento, venne utilizzato la prima volta quasi vent’anni fa. Bonus Psicologo, tetto ai pagamenti in contanti, rinvio di alcune scadenze fiscali alcune delle misure più importanti comparse neldel provvedimento.si? Il primofu approvato nel 2005, all’epoca del secondo Governo Berlusconi. Lo strumento venne utilizzato per rinviare l’entrata in vigore di alcune norme, per allungare la validità di altre e rinviare varie scadenze fino alla fine dell’anno. Da quel momento in poi praticamente tutti gli esecutivi che si sono avvicendati col passare del ...

