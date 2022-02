Davide Possanzini | l' allenatore di Loreto è il vice di De Zerbi allo Shakhtar | ' Svegliati dalle esplosioni | ora siamo bloccati a Kiev'

Advertising

ANCONA - La crisi Ucraina raccontata dagli occhi di un loretano. Sono quelli di mister, viceallenatore di Roberto De Zerbi allo Shakhtar Donetsk. Attualmente lo staff tecnico si trova in un albergo a Kiev e sta aspettando dall'ambasciata italiana indicazioni su quando ...con la maglia dello Shaktar Blindato in un hotel a Kiev, in attesa delle disposizioni dell'ambasciata italiana per lasciare l'Ucraina dopo l'attacco della Russia. Il loretano...L’ex calciatore di Loreto, a lungo a Porto Recanati, è il vice di De Zerbi sulla panchina dello Shakhtar Donetsk "Stiamo bene, ci siamo rifugiati in un hotel" ...ANCONA - La crisi Ucraina raccontata dagli occhi di un loretano. Sono quelli di mister Davide Possanzini, viceallenatore di Roberto De Zerbi allo Shakhtar Donetsk. Attualmente lo staff tecnico ...