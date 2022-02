Covid, tre pazienti dimessi dal San Pio: scende a 41 il dato dei ricoveri (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 41 i pazienti positivi al Covid ricoverati presso l’ospedale San Pio di Benevento. Nelle ultime ventiquattro ore, stando a quanto fa sapere l’azienda ospedaliera, non si è registrato alcun decesso ed è stato dato il via libera alla dimissione di tre pazienti. Dei ricoverati 27 sono residenti nel Sannio, 14 provengono da altre province. In basso il report aggiornato: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 41 ipositivi alricoverati presso l’ospedale San Pio di Benevento. Nelle ultime ventiquattro ore, stando a quanto fa sapere l’azienda ospedaliera, non si è registrato alcun decesso ed è statoil via libera alla dimissione di tre. Dei ricoverati 27 sono residenti nel Sannio, 14 provengono da altre province. In basso il report aggiornato: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI L’Iss: nei 12-39enni chi ha tre dosi rischia il ricovero più di chi ne ha solo 2 - Agenzia_Ansa : Firmata la circolare del Ministero della Salute: il vaccino Novavax è incluso nel programma di vaccinazione anti Co… - fattoquotidiano : COVID 'Per i non vaccinati mortalità 19 volte superiore a quella di chi ha tre dosi', ecco tutti i dati dell'Istitu… - JPCK72 : RT @MinervaMcGrani1: Il mio collega di studio mi ha chiesto scusa poiché, sebbene vaccinato con tre dosi e convinto di essere immune, mi ha… - attilascuola : RT @MinervaMcGrani1: Il mio collega di studio mi ha chiesto scusa poiché, sebbene vaccinato con tre dosi e convinto di essere immune, mi ha… -