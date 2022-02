Calciomercato, l’obiettivo numero uno di Marotta per la difesa gioca in Serie A! (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo l’acquisto di Robin Gosens, l’Inter non si ferma e pianifica già le prossime mosse per costruire la difesa del futuro. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Fabrizio Romano, il primo nome sulla lista del direttore sportivo Beppe Marotta sarebbe quello di Gleison Bremer. Tra il club nerazzurro e il Torino non c’è ancora nessun accordo, ma il brasiliano per l’Inter è molto più che una semplice suggestione di mercato. Gleison Bremer, Torino, InterSempre secondo Romano, l’Inter sarebbe già al lavoro anche per il rinnovo dei contratti di due pedine fondamentali nello scacchiere tattico di Inzaghi, Perisic e Handanovic, ma occhio anche agli altri colpi in entrata. Sul taccuino di Marotta infatti ci sono sempre i nomi dei due gioielli del Sassuolo, Davide Frattesi e Gianluca Scamacca, quest’ultimo autore di un gol nell’ultimo ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo l’acquisto di Robin Gosens, l’Inter non si ferma e pianifica già le prossime mosse per costruire ladel futuro. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Fabrizio Romano, il primo nome sulla lista del direttore sportivo Beppesarebbe quello di Gleison Bremer. Tra il club nerazzurro e il Torino non c’è ancora nessun accordo, ma il brasiliano per l’Inter è molto più che una semplice suggestione di mercato. Gleison Bremer, Torino, InterSempre secondo Romano, l’Inter sarebbe già al lavoro anche per il rinnovo dei contratti di due pedine fondamentali nello scacchiere tattico di Inzaghi, Perisic e Handanovic, ma occhio anche agli altri colpi in entrata. Sul taccuino diinfatti ci sono sempre i nomi dei due gioielli del Sassuolo, Davide Frattesi e Gianluca Scamacca, quest’ultimo autore di un gol nell’ultimo ...

Advertising

CalcioOggi : L'Inter pensa a un ex obiettivo della Juventus - Tutto Juve - TUTTOJUVE_COM : L'Inter pensa a un ex obiettivo della Juventus - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #SerieA #Calciomercato Juventus, forze fresche nel mirino: l’obiettivo viene dal B… - ParliamoDiNews : Roma, Mourinho non cambia idea: il primo obiettivo per l`estate resta Xhaka | Primapagina | - billyhasan_ : RT @LAROMA24: Calciomercato Roma, Mou non molla: l'obiettivo resta Xhaka #AsRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato l’obiettivo Calciomercato Juve, l’Inter ti soffia un obiettivo! Calciomercato.com