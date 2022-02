Un incontro per imparare a parlare in pubblico (Di giovedì 24 febbraio 2022) Riparte la formazione 2022 di Confcommercio Campania, col ritorno in presenza. A tenere a battesimo la nuovissima e tecnologica aula nella nuova sede territoriale, in via Cappello Vecchio, a Salerno, sono gli agenti immobiliari di Fimaa, categoria tra le più sensibili ai continui aggiornamenti, destinati ai propri associati. Il prossimo venerdì 25 febbraio, dalle 9:30, è in programma il corso gratuito in “Public Speaking” per potenziare e migliorare le performance lavorative. Una mattinata per discutere con Antonio Monizzi, docente esperto di comunicazione, di un tema molto conosciuto: parlare in pubblico, ma farlo in modo più facile, con l’obiettivo di imparare a cosa può servire nella vita, nelle dinamiche quotidiane e, in particolare, nel proprio lavoro. Scopriremo che parlare ad un pubblico, ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 24 febbraio 2022) Riparte la formazione 2022 di Confcommercio Campania, col ritorno in presenza. A tenere a battesimo la nuovissima e tecnologica aula nella nuova sede territoriale, in via Cappello Vecchio, a Salerno, sono gli agenti immobiliari di Fimaa, categoria tra le più sensibili ai continui aggiornamenti, destinati ai propri associati. Il prossimo venerdì 25 febbraio, dalle 9:30, è in programma il corso gratuito in “Public Speaking” per potenziare e migliorare le performance lavorative. Una mattinata per discutere con Antonio Monizzi, docente esperto di comunicazione, di un tema molto conosciuto:in, ma farlo in modo più facile, con l’obiettivo dia cosa può servire nella vita, nelle dinamiche quotidiane e, in particolare, nel proprio lavoro. Scopriremo chead un, ...

Advertising

Avvenire_Nei : Vescovi e sindaci per la pace nel Mediterraneo. Il via con Bassetti e Draghi - petergomezblog : Ucraina, Di Maio: “Si riducono i margini per evitare la guerra”. Joe Biden rifiuta l’incontro con Putin: “Prima avv… - vaticannews_it : Il presidente @UCSCEI parla a vescovi e sindaci e rivolge un pensiero ai 'fratelli' schiacciati da guerre, cambiame… - radioalfa : Salerno, incontro al comune per risolvere le problematiche del Centro Storico - lucamazzotta69 : RT @SicilianoSum: Ma cosa ci si aspettava da un incontro #Lavrov - #DiMaio? Davvero ci si aspettava che Gigino poteva reggere il confronto?… -

Ultime Notizie dalla rete : incontro per La guerra scuote le Borse: Europa verso avvio pesante. Corrono petrolio e oro, +30% il gas Oggi il Tesoro colloca in asta BoT semestrali per 5,5 miliardi di euro. Eil costo dovrebbe salire ... Gli avvenimenti economici di giovedì 24 febbraio Oggi a Parigi si tiene un incontro informale dei ...

Dehors stop ai tavolini selvaggi. Ecco il piano per il centro di Bologna Fine dei "tavolini selvaggi" che hanno modificato il volto della città andando incontro alle esigenze degli esercenti le cui attività erano state pesantemente ridimensionate per le chiusure imposte dal Covid. In arrivo le nuove misure per "la razionalizzazione delle occupazioni ...

Un incontro per imparare a parlare in pubblico Cronache Salerno Mario Draghi: «I soprusi non possono essere tollerati» Il premier è intervenuto al convegno dei vescovi e dei sindaci sul Mediterraneo: «Quel mare sia laboratorio di pace, le città sono centrali. Dobbiamo occuparci dei giovani, ai margini del mercato del ...

Ortofrutticola del Mugello: lo stabilimento non chiude Marradi – Ortofrutticola del Mugello: lo stabilimento non chiude e l’occupazione sarà garantita fino a tutto il 2023. Lo stabilimento di Marradi non chiuderà e sarà garantito l’intero trattamento econ ...

Oggi il Tesoro colloca in asta BoT semestrali5,5 miliardi di euro. Eil costo dovrebbe salire ... Gli avvenimenti economici di giovedì 24 febbraio Oggi a Parigi si tiene uninformale dei ...Fine dei "tavolini selvaggi" che hanno modificato il volto della città andandoalle esigenze degli esercenti le cui attività erano state pesantemente ridimensionatele chiusure imposte dal Covid. In arrivo le nuove misure"la razionalizzazione delle occupazioni ...Il premier è intervenuto al convegno dei vescovi e dei sindaci sul Mediterraneo: «Quel mare sia laboratorio di pace, le città sono centrali. Dobbiamo occuparci dei giovani, ai margini del mercato del ...Marradi – Ortofrutticola del Mugello: lo stabilimento non chiude e l’occupazione sarà garantita fino a tutto il 2023. Lo stabilimento di Marradi non chiuderà e sarà garantito l’intero trattamento econ ...