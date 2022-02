Ucraina, l’allenatore Fonseca bloccato a Kiev con la famiglia: “Dobbiamo essere forti” (Di giovedì 24 febbraio 2022) “È un momento difficile, facciamo il possibile per essere forti”. L’ex allenatore della Roma, Paulo Fonseca, è bloccato a Kiev insieme alla famiglia. “È una guerra inaccettabile”, ha detto attraverso un video pubblicato sui social, “ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto manifestandomi il loro sostegno”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) “È un momento difficile, facciamo il possibile per”. L’ex allenatore della Roma, Paulo, èinsieme alla. “È una guerra inaccettabile”, ha detto attraverso un video pubblicato sui social, “ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto manifestandomi il loro sostegno”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

