Ucraina, G7 contro l’attacco “Putin dalla parte sbagliata della storia” (Di giovedì 24 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo sconvolti e condanniamo l’aggressione militare su larga scala della Federazione Russa contro l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, diretta in parte dal suolo bielorusso. Questo attacco immotivato e completamente ingiustificato allo stato democratico dell’Ucraina è stato preceduto da affermazioni inventate e accuse infondate”. E’ quanto si legge nella dichiarazione congiunta dei leader del G7 dopo il vertice in videoconferenza sulla guerra in Ucraina.“Costituisce una grave violazione del diritto internazionale e una grave violazione della Carta delle Nazioni Unite e di tutti gli impegni assunti dalla Russia nell’Atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi e dei suoi impegni nel Memorandum di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 24 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo sconvolti e condanniamo l’aggressione militare su larga scalaFederazione Russal’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’, diretta indal suolo bielorusso. Questo attacco immotivato e completamente ingiustificato allo stato democratico dell’è stato preceduto da affermazioni inventate e accuse infondate”. E’ quanto si legge nella dichiarazione congiunta dei leader del G7 dopo il vertice in videoconferenza sulla guerra in.“Costituisce una grave violazione del diritto internazionale e una grave violazioneCarta delle Nazioni Unite e di tutti gli impegni assuntiRussia nell’Atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi e dei suoi impegni nel Memorandum di ...

Advertising

EnricoLetta : Abbracciamo la comunità ucraina italiana. Uniti contro la guerra di Putin e per #UcrainaLibera. - FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - CarloCalenda : La #Guerra torna in Europa. L’Occidente deve essere compatto. Altrimenti si sbriciolerà. In Italia nessuna manovra… - CristinaMo4 : RT @perchetendenza: 'San Pietroburgo': Per le manifestazioni in questa e altre città russe contro la guerra in Ucraina - sonocomesonoo_ : RT @Iperbole_: Nel frattempo già decine di arresti in varie città della Russia per persone che pacificamente protestavano contro l'invasion… -