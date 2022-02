Tiromancino, a marzo in concerto a Napoli: aperti i casting per duettare con Zampaglione (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo il successo dell’ultimo album “Ho cambiato tante case”, da domani, venerdì 25 febbraio, i Tiromancino torneranno live sui palchi delle principali città italiane con la tournée “Ho cambiato tante case tour 2022” atteso a Napoli al Teatro Augusteo giovedì 31 marzo 2022 (ore 21). Prodotto da Trident Music, questo giro di concerti sarà l’occasione per la band di Federico Zampaglione di calcare nuovamente i palchi dopo una pausa di oltre 3 anni dal lungo tour sold out che aveva accompagnato l’uscita della raccolta “Fino a qui”. 19 date che il cantante ha commentato con parole colme di gioia: “Ho vissuto tre anni in apnea senza la musica live. Finalmente torno a respirare”. Nello spettacolo live, scritto e diretto da Federico Zampaglione, le canzoni ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo il successo dell’ultimo album “Ho cambiato tante case”, da domani, venerdì 25 febbraio, itorneranno live sui palchi delle principali città italiane con la tournée “Ho cambiato tante case tour 2022” atteso aal Teatro Augusteo giovedì 312022 (ore 21). Prodotto da Trident Music, questo giro di concerti sarà l’occasione per la band di Federicodi calcare nuovamente i palchi dopo una pausa di oltre 3 anni dal lungo tour sold out che aveva accompagnato l’uscita della raccolta “Fino a qui”. 19 date che il cantante ha commentato con parole colme di gioia: “Ho vissuto tre anni in apnea senza la musica live. Finalmente torno a respirare”. Nello spettacolo live, scritto e diretto da Federico, le canzoni ...

