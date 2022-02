Tempesta d'amore, spoiler tedeschi: Maja ritrova l'amore? (Di giovedì 24 febbraio 2022) A Tempesta d'amore, per Maja Von Thalheim finalmente arriverà un po' di felicità, dopo la fallimentare relazione con Florian che si è conclusa di recente nel peggiore dei modi. La ragazza, infatti, stanca di essere sempre messa da parte dal fidanzato a causa del fratello Erik, ha deciso di troncare in modo netto la loro relazione, pur continuando ad amarlo. Al Fürstenhof, stando alle anticipazioni tedesche della soap opera di Rete 4,arriverà Hannes, il primo amore della ragazza, che le racconterà il vero motivo che, anni prima, lo spinse a partire senza nemmeno salutarla. Il giovane, figlio di un dipendente del nonno di Maja, Quirin von Thalheim, fu ricattato da quest'ultimo che, per la nipote, sognava un ragazzo di buona famiglia. L'uomo, infatti, minacciò di ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ad', perVon Thalheim finalmente arriverà un po' di felicità, dopo la fallimentare relazione con Florian che si è conclusa di recente nel peggiore dei modi. La ragazza, infatti, stanca di essere sempre messa da parte dal fidanzato a causa del fratello Erik, ha deciso di troncare in modo netto la loro relazione, pur continuando ad amarlo. Al Fürstenhof, stando alle anticipazioni tedesche della soap opera di Rete 4,arriverà Hannes, il primodella ragazza, che le racconterà il vero motivo che, anni prima, lo spinse a partire senza nemmeno salutarla. Il giovane, figlio di un dipendente del nonno di, Quirin von Thalheim, fu ricattato da quest'ultimo che, per la nipote, sognava un ragazzo di buona famiglia. L'uomo, infatti, minacciò di ...

