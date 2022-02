Stefano De Martino fa infuriare i vertici Rai: c’entrerebbe Maria De Filippi (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un clamoroso scenario si sarebbe presentato in queste ore in casa Rai. Diventato una delle colonne portanti dell’azienda, Stefano De Martino avrebbe fatto arrabbiare i vertici di Viale Mazzini. Il noto ballerino, non a caso, ha deciso di accettare la proposta di Maria De Filippi, quella di diventare un giudice del Serale di Amici, ma l’avrebbe fatto rinunciato ad un incarico proposto dalla Rai. Quale? Made in Sud, in arrivo nei prossimi mesi e che dovrà fare a meno di lui. Weekend di fuoco per Stefano De Martino e Belen: lei passa la notte da lui L'ex coppia non si frequenterebbe solo per via del figlio Santiago, ma starebbe nuovamente sbocciando l'amore ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un clamoroso scenario si sarebbe presentato in queste ore in casa Rai. Diventato una delle colonne portanti dell’azienda,Deavrebbe fatto arrabbiare idi Viale Mazzini. Il noto ballerino, non a caso, ha deciso di accettare la proposta diDe, quella di diventare un giudice del Serale di Amici, ma l’avrebbe fatto rinunciato ad un incarico proposto dalla Rai. Quale? Made in Sud, in arrivo nei prossimi mesi e che dovrà fare a meno di lui. Weekend di fuoco perDee Belen: lei passa la notte da lui L'ex coppia non si frequenterebbe solo per via del figlio Santiago, ma starebbe nuovamente sbocciando l'amore ...

