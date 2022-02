Russia e Cina | due superpotenze anche grazie all’Occidente

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Allo stato attuale delle cose, se dovessimo istituire una competizione militare tra Paesi del mondo, sul podio troveremmoe Stati Uniti. La separazione tra i primi due Paesi e l’ultimo, tuttavia, è molto netta. Il conflitto russo-ucraino ha fatto emergere tutte le debolezze dell’Occidente. In particolar modo quelle della potenza di Biden, che prima di essere in cattivi rapporti con la, lo era già con la. È il declino della democrazia? Gli avvenimenti che stanno avendo luogo in questo preciso istante, lasciano pensare che la potenza di, sia strettamente connessa con le loro forme di governo, tutt’altro che democratiche. In particolar modo, l’impero di Xi Jinping,al sistema governativo basato su una meritocrazia ...