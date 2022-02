Inail, nuove procedure per il certificato di infortunio: cosa cambia (Di giovedì 24 febbraio 2022) cambiano le modalità di invio del certificato Inail che documenta lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro in seguito a un infortunio lavorativo. Dal 28 aprile 2022 è operativo il nuovo applicativo per l’invio. Lo comunica l’Inail con un avviso pubblicato sul sito. certificato di infortunio, cosa cambia Dal 28 aprile, spiega l’Inail, “è operativo il nuovo applicativo per l’invio dei certificati di infortunio nelle tre modalità di trasmissione online, offline e cooperazione applicativa/interoperabilità”. “Le novità riguardano i contenuti del certificato, nel tracciato del file da inviare in modalità offline in formato .xml, nell’interfaccia utente del servizio online, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 24 febbraio 2022)no le modalità di invio delche documenta lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro in seguito a unlavorativo. Dal 28 aprile 2022 è operativo il nuovo applicativo per l’invio. Lo comunica l’con un avviso pubblicato sul sito.diDal 28 aprile, spiega l’, “è operativo il nuovo applicativo per l’invio dei certificati dinelle tre modalità di trasmissione online, offline e cooperazione applicativa/interoperabilità”. “Le novità riguardano i contenuti del, nel tracciato del file da inviare in modalità offline in formato .xml, nell’interfaccia utente del servizio online, ...

Advertising

CittadinidiTwtt : RT @inail_gov: #8marzo #LaSpezia Webinar – “Sicurezza in casa tra ruoli consolidati e nuove modalità di lavoro” Per partecipare https://t.c… - inail_gov : #8marzo #LaSpezia Webinar – “Sicurezza in casa tra ruoli consolidati e nuove modalità di lavoro” Per partecipare… - filadelfo72 : Bando Inail Isi 2020 con proroga dei termini, ecco le nuove scadenze - MasterCastro44 : @LiveSicilia La formazione deve essere fatta da enti statali tipo l'università, il ministero della sanità, l'INAIL.… - ACTIRoma : Buongiorno a tutti ?? Nuove News dal nostro Sito. Con l' uscita del quarto e quinto video publicato dal CNT e INA… -