Il post di Salvini con la maglia di Putin al Parlamento Europeo è ancora online (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tutta colpa di un link “scaduto” per via delle modifiche apportate da Facebook nel 2020 che ha modificato gli url dei post. Anche di quelli già pubblicati. Questa mattina, infatti, si è diffusa una voce: il post di Salvini con la maglia di Putin mentre si trovava nell’Aula di Strasburgo è stato cancellato (o la sua visibilità è stata limitata). Ma non è così. Attualmente, sono le 13.30 di giovedì 24 febbraio 2022, quella foto e quello sferzante commento contro Sergio Mattarella sono ancora disponibili (e commentabile) sul profilo Facebook del leader della Lega. LEGGI ANCHE > L’inevitabile diffusione di foto e video che, fuori contesto, vengono definiti «attacchi all’Ucraina» Il post risale al 25 novembre del 2015, in occasione della visita del Presidente della ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tutta colpa di un link “scaduto” per via delle modifiche apportate da Facebook nel 2020 che ha modificato gli url dei. Anche di quelli già pubblicati. Questa mattina, infatti, si è diffusa una voce: ildicon ladimentre si trovava nell’Aula di Strasburgo è stato cancellato (o la sua visibilità è stata limitata). Ma non è così. Attualmente, sono le 13.30 di giovedì 24 febbraio 2022, quella foto e quello sferzante commento contro Sergio Mattarella sonodisponibili (e commentabile) sul profilo Facebook del leader della Lega. LEGGI ANCHE > L’inevitabile diffusione di foto e video che, fuori contesto, vengono definiti «attacchi all’Ucraina» Ilrisale al 25 novembre del 2015, in occasione della visita del Presidente della ...

Ultime Notizie dalla rete : post Salvini Crisi Ucraina: tutte le volte che Salvini ha esaltato Putin ...tra l'altro riapparsi i suoi vecchi post di appoggio a Vladimir Putin. Dichiarazioni che rilette alla luce di ciò che sta avvenendo nel cuore dell'Europa fanno pensare. Eccone alcune. Quando Salvini ...

Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa. La politica italiana condanna la Russia ... pieno mandato al presidente Draghi per agire di conseguenza con gli alleati Matteo Salvini, ... scrive Matteo Renzi in un post. "L'Italia sia come sempre al fianco di Europa e Stati Uniti in nome ...

Sulle sanzioni Salvini è più pericoloso che sul Green Pass (di A. De Angelis) L'HuffPost Per togliere il Green Pass Salvini “si affida a San Marco” Per togliere il Green Pass Salvini “si affida a San Marco” e suggerendola al Gazzettino non cita la data dell'anniversario della Liberazione Per togliere il Green Pass Matteo Salvini “si affida a San ...

Per una volta brava Meloni su Putin, ma ora esca dalle contraddizioni un governo forte ed uscire da tutte questo pseudo alleanze che ad oggi non hanno portato a nulla di buono”… Se pensiamo che Matteo Salvini oggi non è riuscito nemmeno a nominare Putin nel suo ...

