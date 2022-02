Guerra Ucraina, sanzioni Russia: fuori da Swift? Cos’è (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – fuori la Russia dallo Swift, cioè dal sistema internazionale di transazioni. Dopo l’invasione dell’Ucraina annunciata da Vladimir Putin e l’inizio della Guerra, tra le sanzioni invocate contro Mosca spicca la misura finanziaria di esclusione dallo Swift. L’Ucraina lo chiede a gran voce, sostenuta da diversi paesi. Il tema è al centro di discussioni. Lo Swift, che è l’acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, è il sistema cruciale per lo scambio delle transazioni finanziarie a livello mondiale. Con l’aggressione russa all’Ucraina in questi giorni Swift è stato al centro del dibattito con l’ipotesi che serpeggia in queste ore di poter escludere la ... Leggi su italiasera (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) –ladallo, cioè dal sistema internazionale di transazioni. Dopo l’invasione dell’annunciata da Vladimir Putin e l’inizio della, tra leinvocate contro Mosca spicca la misura finanziaria di esclusione dallo. L’lo chiede a gran voce, sostenuta da diversi paesi. Il tema è al centro di discussioni. Lo, che è l’acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, è il sistema cruciale per lo scambio delle transazioni finanziarie a livello mondiale. Con l’aggressione russa all’in questi giorniè stato al centro del dibattito con l’ipotesi che serpeggia in queste ore di poter escludere la ...

Pontifex_it : Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio… - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - rk70534 : RT @RescueMed: 6/7 Per capire cosa sta accadendo in Ucraina, basta che guardiamo agli effetti su donne uomini e bambini dei paesi dove la g… - frap1975 : Guerra in Ucraina, duro attacco di Biden a Putin: 'Un criminale, ora sanzioni devastanti'. Cosa può accadere -