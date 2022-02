Guerra Russia-Ucraina | auto in fuga da Kiev | Video

Advertising

L'Ucraina e' sotto attacco lungo i confini russo e bielorusso. La conferma è arrivata dalle Guardie di frontiera ucraine. La Russia ha iniziato l'invasione dell'Ucraina, attacchi sulle principali città. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che…' Sirene antiaeree ed esplosioni su Kiev, Kharkiv, Mariupol e Odessa, combattimenti nel Donnass. La crisi tra Russia e Ucraina.

Ultime Notizie dalla rete : Guerra Russia

... infine, in presenza a Bruxelles dove volerà anche il premier Mario Draghi, si terrà la riunione dei leader dell'Unione Europea per la risposta politica dell'Europa all'atto didella. ..."La Francia condanna fermamente la decisione delladi dichiarareall'Ucraina. Ladeve terminare immediatamente le sue operazioni militari", ha scritto su Twitter il presidente ...Le sanzioni occidentali per l'attacco all'Ucraina potrebbero coinvolgere le produzioni locali di Renault, Stellantis, Volkswagen, Mercedes-Benz e Ford. Petrolio oltre 100 dollari ...La Russia e l'Ucraina sono importanti esportatori globali di cibo ed energia, tra cui petrolio, gas, cereali e olio da cucina. Potenziali sanzioni punitive sulla Russia nel caso in cui Mosca iniziasse ...