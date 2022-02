Guerra in Ucraina | truppe russe accerchiano Kiev | Roma e provincia si illuminano per la pace

(Di giovedì 24 febbraio 2022). La notizia che il mondo ha ricevuto questa mattina al suo risveglio, dopo una notte tormentata e in piena fibrillazione, è stata tremenda: laè arrivata, Putin muove contro il popolo ucraino. Una notizia che si è già scalfita nella memoria di una intera generazione per cui laè stato un paradigma spesso scontato. Ora, la Russia ha attaccato l’, ha invaso il suo territorio dopo aver precedentemente bombardato i punti strategici per la sua difesa, in particolare le basi in cui erano posizionate le difese anti-missilistiche. I più feroci nei pressi di Cherson, Odessa (porto strategico), Lutsk,, Dnipro, Zytomyr per citarne solamente alcuni. Esplosioni all’alba inLe prime testimonianza a caldo parlano di centinaia di morti durante le deflagrazioni, ...

... "La Russia ha attaccato a tradimento il nostro Stato al mattino, come ha fatto la Germania nazista negli anni della SecondaMondiale. Ha intrapreso una strada del male, ma l'si sta ...'Dal 2014 non passa giorno in cui non muoia qualcuno in- ricorda - sono otto anni che dura questaibrida ma la verità è che Putin non si fermerà, vuole tutto'. Le tante donne ucraine ...Spero di essere ascoltato”, ha aggiunto. Dal canto suo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lancia l’appello: “fermare Putin e la guerra contro l’Ucraina e il mondo. Costruire una ...Il corteo da piazza Maggiore ha percorso via Indipendenza e anche un tratto di viali, bloccando il traffico all'altezza di porta Mascarella (video a cura Foto Schicchi) ...