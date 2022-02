Fermi, controlli della Polfer e ronde: Cislago combatte il bullismo (Di giovedì 24 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Raffica di interventi per affrontare il problema del bullismo in stazione a Cislago: identificazioni, controlli della Polfer, ronde di vigili e carabinieri. E’ quanto emerso in consiglio comunale di martedì, quando è stata discussa l’interrogazione di Deborah Pacchioni (Cislago in Comune) che chiedeva lumi sui dati dei Fermi e su che cosa si stia facendo ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 24 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Raffica di interventi per affrontare il problema delin stazione a: identificazioni,di vigili e carabinieri. E’ quanto emerso in consiglio comunale di martedì, quando è stata discussa l’interrogazione di Deborah Pacchioni (in Comune) che chiedeva lumi sui dati deie su che cosa si stia facendo ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

