F1 | Test Barcellona 2022 | risultati day2 La Ferrari convince | Charles Leclerc in testa!

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Si spengono i motori in quel dial termine del day-2 dei tes pre-stagionali per quanto riguarda il Mondiale F1detta il passo con il monegasco, protagonista questo pomeriggio con il tempo di 1.19.689. Il portacolori della casa di Maranello ha completato 78 passaggi quest’oggi firmando un crono molto interessante. La mescola C3 (media) è stata la più utilizzata come accaduto ieri con il #16 del gruppo che ha primeggiato sul francese Pierre Gasly (AlphaTauri) ed sull’australiano Daniel Ricciardo (McLaren), rispettivamente a 3 ed 6 decimi con più di cento giri compiuti. Non conosciamo ovviamente i carichi di benzina, ma arriva un’importante conferma dopo quanto accaduto nella prima giornata. Quarta posizione per Mercedes con il britannico George Russell. Il nuovo ...

Advertising

SkySportF1 : ?? PRIMA BANDIERA ROSSA DEL 2022 ? COINVOLTA LA RED BULL DI PEREZ IL LIVE ? - FinG_Marcuss : RT @F1inGenerale_: Intanto, questo pomeriggio Mercedes ha testato nuove branchie di raffreddamento ?? Qui la differenza tra la sessione di… - andreastoolbox : F1, Verstappen dopo la 2° giornata di test: 'Concentrati a comprendere la macchina' | Sky Sport - diegocatalano77 : 'Megarecap' di giornata. F1 Test #Barcellona – Giorno 2, rileggi il live del pomeriggio: Leclerc fa da lepre, Gasl… - ____xSleezy : ??Classifica della 2 Giornata di test a Barcellona con ferrari che ha completato il suo lavoro?? #F1Testing -

Ultime Notizie dalla rete : Test Barcellona

...Zenit -nell'Eurolega di basket: il club spagnolo ha deciso di non partire in segno di protesta. E' veemente la protesta di alcuni piloti della Formula 1 impegnati in Spagna nei...La limitazione deie il budget cap impattano solo se si è poco efficienti nell'utilizzare il tempo e le risorse a disposizione. Ci vorranno almeno quattro o cinque gare per tutti capire come ...Strettamente legato alla creazione di carico dall'effetto suolo sull'avantreno, il fenomeno del porpoising dovrà essere risolto dalle squadre senza cedere quote di prestazione, quindi di carico ...Si è conclusa la seconda giornata dei test di F1 a Barcellona (Spagna), riservata alle monoposto del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista catalana risultati interessanti con la Ferrari in evidenza. Il mon ...