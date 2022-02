Caos sulla A1 a Firenze, i mezzi a fuoco dopo l'incidente (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tutte le notizie, foto e video di oggi su cronaca, politica, sport, economia, tecnologia e motori dalla Toscana e Umbria in tempo reale. Leggi su lanazione (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tutte le notizie, foto e video di oggi su cronaca, politica, sport, economia, tecnologia e motori dalla Toscana e Umbria in tempo reale.

Advertising

marattin : non confonde le acque, non sparge slogan populisti (“vi vogliono rubare la casa!”) del tutto assurdi, soprattutto n… - FnsiSocial : RT @BeppeGiulietti: “La norma sulla presunzione di innocenza sta producendo interpretazioni difformi e caos che intralcia il lavoro di giud… - vincenzolambia4 : RT @BeppeGiulietti: “La norma sulla presunzione di innocenza sta producendo interpretazioni difformi e caos che intralcia il lavoro di giud… - BeppeGiulietti : “La norma sulla presunzione di innocenza sta producendo interpretazioni difformi e caos che intralcia il lavoro di… - savage_persona : Comunque la mia tl un grandissimo caos, gente che fa tweet ironizzando sulla questione, altri che ne fanno in solid… -