Calciomercato Juve: assalto al vice Vlahovic, si chiude (Di giovedì 24 febbraio 2022) Goal News ? Il mercato bianconero continua ad essere molto attivo, con la volontà di Allegri di cercare nei giorni scorsi un vice Vlahovic. A Sky Research, Gianluca DiMarzio ha parlato del futuro mercato offensivo della vecchia signora: "Massimiliano Allegri vuole un attaccante specializzato come Giroud la prossima stagione al posto di Vlahovic. Credo che abbia quel bisogno di futuro". Vlahovic sarà il cuore fisso e pulsante dell'attacco della Juventus da qui alle prossime stagioni: la volontà della dirigenza e di Massimiliano Allegri di non dimenticare il caso di Alvaro Mo Lata unisce ai serbi un'immagine forte. Altro obiettivo importante per la Juventus è il rinnovo dell'Espanyol con il club piemontese, che dovrà pagare al titolare del cartellino, l'Atletico Madrid, 15 milioni di ...

